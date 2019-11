Sunt sau nu periculoși cartofii încolțiți? De multe ori am auzit oameni vorbind despre acest subiect, însa de fiecare data parerile erau împarțite. Daca unii sunt de parere ca este periculos sa mâncam cartofi încolțiți, deoarece sunt toxici, alții spun ca nu-i nimic în neregula cu ei. Pentru toți cei care s-au întrebat macar o data care este adevarul. Ei bine, aproape ca de fiecare data, adevarul e undeva la mijloc – într-adevar, acei muguri albi-verzui, care apar pe cartofi sunt toxici. Însa, pentru ca o persoana sa se îmbolnaveasca, ar trebui sa manânce… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

