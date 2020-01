Intr-un interviu acordat agentiei de presa Xinhua, Li Lanjuan, seful Laboratorului de stat pentru Diagnosticul si Tratamentul Bolilor Infectioase, a declarat ca au fost izolate doua tulpini de virus necesare pentru dezvoltarea vaccinului.



Epidemia de coronavirus, care a izbucnit in orasul central Wuhan in luna decembrie, s-a soldat cu 170 de morti, din cele peste 7.711 cazuri de contaminare inregistrate in tara, au anuntat joi autoritatile chineze.



China se confrunta in prezent cu perioada de varf a cazurilor confirmate, dar odata cu implementarea masurilor de preventie…