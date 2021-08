Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica, antrenorul lui CFR Cluj, este curtat de Kayserispor, echipa care a terminat pe locul 17 ultimul sezon din Turcia. Partida Steaua Roșie Belgrad - CFR Cluj, din prima manșa a play-off-ului Europa League, se joaca marți, de la 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe ProTV.…

- Marius Șumudica, angajat in urma cu numai doua luni, este in pericol sa fie dat afara de la CFR Cluj, fiindca patronul Varga visa calificarea in grupele Champions League, pe care deja a pierdut-o. Dan Petrescu vrea sa revina și deja compara rezultatele lui cu ale lui Șumi, deși echipa s-a schimbat cu…

- Marius Șumudica a vorbit la conferința de presa dinainte de partida cu Farul Constanța, de vineri, 13 august, despre șansele echipei de a ajunge in Europa League. ”Ne așteapta infernul (cu Steaua Roșie)! Nu cred ca il putem numi un play-off de Europa League. Pentru mine este un play-off de…

- Se inmulțesc criticile dupa eliminarea CFR-ului, din Liga Campionilor. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, este de parere ca jucatorii pregatiți de Marius Șumudica au fost norocoși ca au incasat doar trei goluri, de la Young Boys Berna. ”Daca ar fi luat șapte, nu erau…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Marius Sumudica, a afirmat, luni, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa in niciun caz nu se va "baricada" in meciul cu Young Boys Berna, din a doua mansa a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, pregatind anumite surprize pentru a se califica…

- Campioana Romaniei se pregatește in Austria pentru noul sezon din Liga 1 și pentru preliminariile Champions League, iar șefii clubului fac tot posibilul pentru a-i face pe plac lui Marius Șumudica. Sursele Gazetei Sporturilor au dezvaluit ca șefii ardelenilor negociaza transferul unui mijlocaș central: Guessouma Fofana…

- Marius Șumudica (50 de ani) e hotarat sa-și schimbe comportamentul cu unul mai liniștit, mai echilibrat, dar iși avertizeaza oponenții ca va reacționa ori de cate ori se va simți atacat. El crede ca CFR Cluj ar putea fi in grupele Champions League, cu condiția sa aiba și un pic de noroc. La 50 de ani,…

- Marius Șumudica (50 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, tot mai crede ca Mirel Radoi (40) va deveni un tehnician foarte bun, deși nu e de acord cu strategia superofensiva a selecționerului. Șumudica, noul antrenor al CFR-ului, a oferit un amplu interviu Gazetei Sporturilor in cantonamentul din Austria.Corespondentul…