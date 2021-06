Stiri pe aceeasi tema

- Angela Merkel se va deplasa la Washington, pe 15 iulie, in urma invitației inaintate de președintele SUA, Joe Biden. Cancelarul german a declarat ca așteapta cu nerabdare sa deschida „un nou capitol” in relațiile germano-americane, iar in vizita de luna viitoare, politicianul planuiește sa consolideze…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa o primeasca pe Angela Merkel la Casa Alba la 15 iulie, a anuntat vineri purtatoarea sa de cuvant, in marja summitului G7 din Cornwall, relateaza AFP, potrivit news.ro. Sefa Guvernului german, care pleaca de la Cancelarie in urma alegerilor legislative…

- Cancelar german Angela Merkel il va vizita pe presedintele american Joe Biden la Washington pe 15 iulie pentru a afirma "legaturile bilaterale profunde" dintre cele doua tari, a anuntat vineri secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, citata de Reuters. "Liderii vor discuta despre angajamentul de…

- Cancelarul german Angela Merkel a subliniat importanta reducerii deseurilor din plastic, in interventia sa saptamanala la radio de sambata, transmite dpa. Lupta impotriva deseurilor din plastic este "una din cele mai importante probleme in plan ecologic pe plan mondial", a spus Merkel…

- Cancelarul german Angela Merkel a subliniat importanta reducerii deseurilor din plastic, in interventia sa saptamanala la radio de sambata, transmite dpa, potrivit Agerpres. Lupta impotriva deseurilor din plastic este "una din cele mai importante probleme in plan ecologic pe plan mondial", a spus…

- Regina Elizabeth a Marii Britanii îi va primi, la reședința sa de la Castelul Windsor, pe președintele american Joe Biden și prima doamna Jill Biden, întâlnirea fiind programata pentru 13 iunie, chiar înaintea summitului pe care liderul de la Casa Alba îl va avea cu omologul…

- Reuniunea incepe vineri seara cu un dineu de lucru, la care liderii UE urmeaza sa evoce subiecte internationale precum tensiuni cu Rusia si renuntarea la brevete ale vaccinurilor impotriva covid-19, o masura propusa miercuri de catre presedintele american Joe Biden. Cancelarul german Angela Merkel si…

- Cancelarul german Angela Merkel a subliniat miercuri angajamentul sau fata de tinta alocarii a cel putin 2% din PIB pentru aparare, in concordanta cu obiectivele NATO, transmite dpa. ''Germania ramane angajata fata de aceasta tinta'', a spus Merkel, citata de Agerpres.La summitul din…