SUMAL 2.0 DĂ ROADE ÎN MARAMUREȘ – Furturile de lemn au scăzut considerabil Daca pana acum cațiva ani furturile de lemn erau la ordinea zilei, gaterele fiind peste tot in anumite localitați din județ, acum locurile unde se poate taia lemn sunt mult mai puține. Se fura lemn in Maramureș, dar nu atat cum se fura acum 10 ani, iar acest lucru se datoreaza și faptului ca orice transport de lemn poate fi reclamat la poliție și poate fi verificat prin instalarea aplicației SUMAL 2.0. Iar maramureșenii nu se sfiesc sa reclame orice transport de lemn care li se pare suspect. „Pentru anul 2021, pentru o suprafața de 135.526 de hectare de padure administrate de catre Romsilva la… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

