- Iranul și-a anunțat oficial poziția contra Israelului in razboiul acestuia cu teroriștii Hamas, declanșat odata cu atacul sangeros al acestora din 7 octombrie.Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a lansat miercuri un apel catre statele musulmane sa-si suspende exporturile de petrol…

- Manifestanti au intrerupt marti o audiere intr-o comisie din Congresul american a secretarilor de stat si apararii pe tema ajutorului financiar suplimentar cerut de presedintele Joe Biden pentru Israel si Ucraina, transmite AFP. In spatele lui Lloyd Austin si Antony Blinken, mai multi manifestanti au…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan cere sambata Israelului ”sa inceteze imediat aceasta nebunie” si sa puna capat atacurilor in Fasia, intr-un mesaj postat pe X, relateaza AFP. ”Bombardamentele israeliene care s-au intensificat ieri seara (vineri) in (Fasia) Gaza au vizat inca o data femei, copii…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut sambata Israelului „sa opreasca imediat aceasta nebunie" si sa puna capat „atacurilor" asupra Gazei, informeaza France Presse, citata de Agerpres.

- Presedintele SUA, Joe Biden i-a spus miercuri, la Tel Aviv, premierului israelian Benjamin Netanyahu, intr-o intalnire bilaterala , ca bombardarea unui spital din orasul Gaza ”pare ca a fost comisa de cealalta echipa, nu de voi”, relateaza News.ro . ”Fapt este ca am fost profund intristat si indignat…

- Președintele american Joe Biden va efectua miercuri o vizita in Tel Aviv, in timp ce Israelul se pregatește sa escaladeze o ofensiva impotriva militanților Hamas, care a declanșat o criza umanitara in Gaza și a ridicat temeri privind un conflict mai larg in regiune. Autoritațile din Gaza spun ca peste…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a denuntat vineri afirmatiile sefului diplomatiei americane Antony Blinken, despre care a spus ca s-a prezentat in timpul vizitei efectuate in urma cu o zi in Israel ca secretar de stat, „dar si ca evreu”, relateaza AFP. „Ce ati spune daca cineva va zice: ‘Ma prezint…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, le-a cerut luni palestinienilor „sa inceteze sa-i hartuiasca” pe israelieni in timp ce luptele devasteaza Gaza, relateaza AFP, potrivit Agerpres.