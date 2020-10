Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile suedeze au anuntat, marti, ca firmele locale de telecomunicatii nu vor avea permisiunea de a utiliza echipamente produse de companiile chineze Huawei si ZTE pentru segmente esentiale ale retelelor 5G, anunța MEDIAFAX."Noile instalatii si noile functii centrale pentru radio frecventa…

- Crește rapid numarul de cazuri in Suedia. Autoritațile spun ca 17 din cele 21 de districte ale Suediei se confrunta cu inmulțirea accelerata a imbolnavirilor. Pericolul este ca noul virus va ajunge in casele de batrani.

- Opiniile nefavorabile despre China au crescut vertiginos anul acesta în Statele Unite și în rândul multor țari cu economii dezvoltate, potrivit unui sondaj realizat de Pew Research în 14 țari, transmite The Guardian.Sondajul publicat marți a fost realizat între…

- Politia si guvernul din Suedia trag un semnal de alarma asupra prezentei tot mai mari a zeci de clanuri mafiote care, in opinia lor, fac ravagii in regat, pe fondul inmultirii ingrijoratoare a schimburilor de focuri si a altor reglari de conturi violente in aceasta tara nordica mai degraba linistita,…

- Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale se poate face cu bani europeni, iar autoritațile locale care oresc sa acceseze aceste fonduri pot depune documentația pana la data de 17 noiembrie 2020. Secretarul de stat din cadrul Secretariatului General al Guvernului, Petrica Lucian Rusu, a facut…

- Autoritațile elene au actualizat o serie de condiții de intrare pe teritoriul Greciei, a anunțat Ministrul Afacerilor Externe (MAE). Incepand cu data de 17 august, masura prezentarii unui test molecular negativ pentru infectia cu SARS-CoV-2, prelevat cu 72 ore inainte de momentul intrarii pe teritoriul…

- Accesul cetațenilor din Romania in Cipru a fost interzis in scopuri turistice, potrivit unui comunicat dat de Ministerul Afacerilor Externe, sambata seara. Mai exact, Romania a fost introdusa pe lista statelor din categoria C, alaturi de Luxemburg, Muntenegru, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii…