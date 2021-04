Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre sucevenii care dețineau o funcție de rang inalt in Guvern, Gelu Puiu, secretar de stat in Ministerul Mediului, a demisionat.„Dl secretar de stat Gelu Puiu de la Ministerul Mediului și-a inaintat demisia și eu am acceptat", a anunțat premierul Florin Cițu.Demisia sa vine la ...

- Alina Pop a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, luni, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a premierului, Claudiu-Sorin Rosu-Mares a fost eliberat din functia de secretar…

- Liviu Bostan a fost numit în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, printr-o decizie a premierului Florin Cîtu publicata vineri în Monitorul Oficial.Liviu Bostan îl înlocuieste pe Eugen Stefan-Dorel Cojoaca,…

- Consultantul si activistul de mediu Raul Pop revine in functia de secretar de stat in Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), la cinci ani dupa ce ocupase acelasi post in cadrul institutiei, conform unui anunt postat, marti, de ministerul de resort pe Facebook. "Raul Pop a fost numit…

- PNL Cluj a pierdut marți seara și funcția de secretar general adjunct al Guvernului, pentru care era susținut prefectul in funcție de Cluj Mircea Abrudean. PNL Cluj a pierdut și funcția de prefect de Cluj, cedata UDMR. Istvan Zahoranszki a fost numit in functia de secretar general adjunct…

- Premierul a decis, totodata, eliberarea din functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Sanatatii a lui Horatiu Moldovan.Tot joi, Florin Citu a eliberat din functia de consilier onorific al prim-ministrului pe urmatorii: Cristian Nevzoreanu, Manuela Harabor, Madalina Carmen Hristu.Monica Emanuela…

