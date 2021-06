Stiri pe aceeasi tema

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a vorbit luni seara la Digi24 despre tragedia petrecuta luni la Spitalul Victor Babes din Capitala, in urma careia au murit trei persoane. CTP atrage atentia ca nu este primul eveniment tragic de acest fel si ca, pana acum, nu a fost gasit niciun vinovat.

- Județul Timiș a raportat 95 de noi imbolnaviri cu coronavirus, inregistrate in ultimele 24 de ore. Județul Cluj a raportat, in ultimele 24 de ore, mai multe cazuri de COVID-19 decat Capitala... The post Timișul, sub 100 de noi infectari, in 24 de ore! Topul județelor dupa noua raportare appeared first…

- Liberalii și useriștii au aprins din nou spiritele in coaliție, dupa scandalul de la Spitalul Foișor din Capitala. Marul discordiei este nimeni altul decat ministrul Sanatații Vlad Voiculescu, care a facut gafa dupa gafa. Pentru a spala imaginea partidului, unii liberali intenționeaza sa ii ceara premierului…

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, spune ca Clubul Bamboo a repornit activitatea fara autorizație, iar organele de control au dublat amenzile și au confiscat veniturile ilicite obținute. ”Capul lui Voiculescu il vrem!” Ce se afla, de fapt, in spatele scandalului de la ”Foișor” „Aparent in lumea…

- Spitalul de ortopedie Foișor din Capitala, care devine spital Covid-19, este in centrul unui scandal legat de evacuarea pacienților. Aceștia au fost scoși azi-noapte pe targa, in carucioare, iar unii au fost evacuați chiar in portbagajul unor mașini. La fața locului au ajuns mai mulți protestatari care…

- De la inceputul anului curent și pina in prezent, pe teritoriul mun. Chișinau au fost inregistrate 108 cazuri de furturi din locuințe, mai puțin cu 27 % decit in perioada similara a anului precedent. Pentru a diminua in continuare nivelul infracțional, angajații Direcției de Poliție a mun. Chișinau,…

- Izolati si uitati de autoritati. Vorbim de locuitorii de pe sase strazi din sectorul Ciocana, care au devenit faimoase pentru faptul ca arata mai rau decat cele dintr-un sat indepartat. Desi locuiesc in Capitala, oamenii sunt nevoiti sa mearga prin noroi si prin gropi.

- SCM Ramnicu Valcea a invins-o categoric pe CS Rapid Bucuresti, cu scorul de 25-14 (13-5), miercuri, in etapa a 15-a a Ligii Nationale de handbal feminin, ultima a turului, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala. SCM a dominat jocul de la un capat la altul si s-a…