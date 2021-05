Stiri pe aceeasi tema

- Bebelușul din Suceava, care a murit dupa scufundarea in cristelnița din timpul botezului, avea pneumonie, nu fusese vaccinat și nici luat in evidența unui medic de familie. Așa arata raportul medico-legal care a fost transmis familiei. Parinții vor sa conteste concluziile.

