Stiri pe aceeasi tema

- Filmul "Metronom" al lui Alexandru Belc a fost premiat pentru regie in sectiunea Un Certain Regard a Festivalului de Film de la Cannes. "Les Pires", realizat de Lise Akoka si Romane Gueret, a fost recompensat cu marele premiu, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Actrita americana Sharon Stone a provocat senzatie duminica pe covorul rosu de la Festivalul de la Cannes, intr-o rochie cu trena suprapusa, pe care si-a scos-o pentru a poza in fata camerelor, relateaza EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cu cateva ore inainte de prezentarea primelor premii TikTok la Festivalul de Film de la Cannes, cineastul Rithy Panh si-a reluat atributiile de presedinte al juriului, din care tocmai isi daduse demisia in fata "presiunii" retelei sociale, a confirmat TikTok vineri pentru AFP. Fii la curent…

- Tom Cruise a aparat filmele proiectate in salile de cinema si magia marelui ecran in fata exploziei platformele de streaming, in timpul unui masterclass care a avut loc, miercuri, la Festivalul de la Cannes unde a venit sa prezinte noul "Top Gun". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- AerCap Holdings, gigantul de leasing de aeronave care este cel mai mare proprietar de avioane din lume, a pierdut 113 avioane cand Rusia le-a confiscat ca raspuns la sanctiunile declansate de razboiul din Ucraina, transmite CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Festivalul de la Cannes, ajuns la cea de-a 75-a editie si care se va desfasura in perioada 17 - 28 mai, va face o incursiune in lumea virtuala cu ajutorul jocului video Fortnite, prin intermediul caruia utilizatorii se vor putea pune in pielea unui reporter, unui actor sau a unui regizor, relateaza…

- Regizorul, scenaristul si producatorul australian Baz Luhrmann va prezenta cel mai recent film al sau, "Elvis", la Festivalul de la Cannes in cadrul celei de-a 75-a editii a acestui eveniment cinematografic, care se va desfasura in perioada 17 - 28 mai, au anuntat marti organizatorii, citati de EFE.…

- Aproape 250.000 de refugiati au sosit in Rusia dupa ce au fugit din Ucraina pe fondul invaziei ruse, a anuntat luni Ministerul Apararii de la Moscova, citat de agentii de presa ruse preluate de DPA si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…