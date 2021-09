Subvenţii penale şi angajări fictive ■ au avut loc perchezitii in patru judete ■ trei persoane au fost arestate ■ paguba in dauna statului prin acordarea de subventii de la Somaj se cifreaza la 1,44 milioane de lei ■ Trei barbati au ajuns dupa gratii, fiind arestati preventiv intr-un dosar cu acuze de fraudare a bugetului de stat prin acordarea […] Articolul Subventii penale si angajari fictive apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

