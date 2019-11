Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Civica pentru Demnitate in Europa (ADEC), condusa de Dan Tanasa in calitare de președinte-fondator, solicita Premierului Ludovic Orban sa-l demita imediat pe prefectul județului Bacau, Valentin Ivancea, pentru servicii aduse Ungariei. Vezi și ADEC solicita Parchetului sa se autosesizeze in…

- Noi oferte privind ucenicia la locul de munca s-ar putea concretiza pentru persoanele din județul Covasna. Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna și-a propus sa continue demersurile privind promovarea și susținerea uceniciei la locul de munca. „Incercam sa continuam cu ucenicia.…

- Opt persoane aflate intr-o caruta nesemnalizata corespunzator, care circula pe DN 11B, au fost ranite intr-un accident rutier petrecut duminica seara in localitatea Valea Seaca, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Covasna. Potrivit sursei citate, atelajul cu doi cai, care se deplasa dinspre…

- Cu prilejul aniversarii a 25 de ani de la inființarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, in perioada 26 septembrie – 2 octombrie 2019, la Miercurea Ciuc, Sfantu Gheorghe, Covasna și Izvoru Mureșului, vor fi organizate o suita de manifestari de cultura și spiritualitate romaneasca grupate sub…

- 18 profesori din Carei, Cluj- Napoca, Balan, Cernat, Targu Secuiesc, Covasna și Sfantu Gheorghe, au participat in perioada 27-31 august 2019, la tabara de teatru pentru profesori și lideri de grupuri, organizata de Teatrul Independent „Osono”, in parteneriat cu Școala Populara de Arte și Meserii din…

- Implinirea, in anul 2020, a 80 de ani de la impunerea de catre statele fasciste europene a hotararilor Dictatului de la Viena din 30 august 1940, ne ofera prilejul de a realiza o trecere in revista a studiilor aparute, in principal, in publicatiile romanesti din actualele judete Covasna si Harghita,…