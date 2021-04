Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat a anuntat joi ca Statele Unite asteapta fapte si nu vorbe din partea Rusiei, dupa anuntul Moscovei referitor la inceperea retragerii trupelor pe care le-a masat in apropierea granitei cu Ucraina si in peninsula Crimeea anexata, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agrepres. Purtatorul…

- Imagini din satelit arata ca Rusia a transferat, in apropiere de granita cu Ucraina, mai multe aeronave, trupe si echipamente militare decat a fost inainte preconizat, informeaza The Hill. Masarea trupelor Rusiei in Crimeea si la bazele militare ale Moscovei din apropiere de Ucraina au alarmat…

- Purtatorul de cuvant al diplomatiei americane, Ned Price, a subliniat ca Washingtonul i-a "comunicat" Moscovei pozitia sa "fara ambiguitati", "public", dar si "prin alte canale"."Deoarece sunt responsabili de deteriorarea sanatatii lui, ii indemnam sa permita imediat accesul medicilor independenti necesari",…

- Statele Unite au indemnat marti Rusia sa permita unor medici "independenti" sa-l vada "imediat" pe opozantul Aleksei Navalnii si au avertizat din nou ca va suporta "consecinte" daca i se va intampla ceva in timpul detentiei sale, noteaza AFP. Purtatorul de cuvant al diplomatiei americane,…

- Statele Unite considera "credibile" informatiile despre miscarile militare ruse la frontiera cu Ucraina, au cerut Moscovei sa explice aceste "provocari" si sunt gata sa se angajeze cu privire la situatie, potrivit declaratiilor facute luni de Departamentul de Stat american, informeaza Reuters preluat…

- Statele Unite considera "credibile" informatiile despre miscarile militare ruse la frontiera cu Ucraina, au cerut Moscovei sa explice aceste "provocari" si sunt gata sa se angajeze cu privire la situatie, potrivit declaratiilor facute luni de Departamentul de Stat american, informeaza Reuters.…

- Statele Unite au avertizat joi Rusia impotriva oricarei incercari de intimidare a Ucrainei, in urma miscarilor de trupe ruse de la frontiera ucraineana, pe care Kievul le considera drept provocari, informeaza AFP preluat de agerpres. "Suntem absolut ingrijorati de escaladarile recente ale actelor…