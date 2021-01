Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul mexican a salutat miercuri suspendarea de catre noul presedinte american Joe Biden a constructiei zidului de la frontiera Mexicului cu SUA, precum si proiectul lui Biden privind reforma migratiei, informeaza joi AFP, citata de Agerpres. "Mexicul saluta suspendarea constructiei…

- Președintele ales al SUA, Joe Biden a dezvaluit un plan de relansare economica in valoare de 1,9 miliarde de dolari (1,56 miliarde de euro) pentru economia americanta afectata grav de pandemia de coronavirus, relateaza BBC.

- Biden a declarat, vineri, dupa prezentarea mai multor membri ai echipei sale economice, ca propunerile sale includ ajutoare pentru guvernele statelor si autoritatile locale care au probleme din cauza pandemiei, precum si un nou sprijin pentru oamenii care si-au pierdut locurile de munca si nu isi permit…

- Mexicul intenționeaza sa ofere azil lui Assange! Președintele Lopez Obrador spune fondatorul WikiLeaks „Ar trebui sa fie iertat" Guvernul mexican intenționeaza sa ofere azil politic fondatorului WikiLeaks, Julian Assange. Acest lucru a fost anunțat luni de Președintele țarii latino-americane, Andres…

- Cantautorul mexican Armando Manzanero, considerat o legenda a boleroului mexican, a murit luni, la varsta de 86 de ani, a anuntat presedintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, transmite AFP, potrivit AGERPRES. "Este ceva foarte trist. Don Armando Manzanero, un mare compozitor, unul…

- Bolsanoro este ultimul lider din cadrul G20 care i-a transmis "cele mai bune urari" lui Biden, in aceeasi zi ca omologii sai rus Vladimir Putin si mexican Andres Manuel Lopez Obrador. Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador l-a felicitat tot marti pe Joe Biden si a subliniat necesitatea ca…

- Peste 40 de persoane au murit in America Centrala si America de Sud ca urmare a furtunii Iota, care a devastat regiunea in ultimele zile, conform cifrelor anuntate joi, citate de DPA si Reuters. Un deces confirmat in Panama a ridicat bilantul deceselor la 41. Acesta include cel putin 18 victime in Nicaragua,…

- Inaintarea uraganului Eta in Marea Caraibelor a condus luni la instituirea starii de alerta in Nicaragua, tara ce urmeaza sa lovita puternic de furtuna in cursul noptii de luni spre marti, la fel ca si Honduras si El Salvador, relateaza AFP si Reuters potrivit Agerpres. Furtuna ar putea lovi coasta…