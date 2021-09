Peste 10.000 de migranți s-au regrupat sub un pod in Del Rio, Texas, vineri, 17 septembrie. Majoritatea sunt haitieni. Ritmul expulzarilor, par avion, a celor peste 10.000 de migranți adunați de mai multe zile sub un pod din Texas va fi accelerat, a anunțat sambata, 18 septembrie, guvernul lui Joe Biden. Liderul de la Casa Alba […] The post SUA va accelera expulzarea migranților cu avionul first appeared on Ziarul National .