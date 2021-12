Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile locale de la Lupeni au identificat o serie de nereguli grave la punctele de eliberare a tichetelor pentru parcarile aferente Stațiunii Straja. Unul dintre angajați și-a insușit banii obținuți din incasarea biletelor pentru parcare. ”Din pacate, unii nu ințeleg sa fie corecți.…

- Un barbat a impuscat mortal patru persoane si a ranit trei, inclusiv un politist, luni, in impuscaturi succesive in orasul Denver si in localitatea vecina Lakewood, ambele din statul american Colorado.

- Peste 4,5 milioane de persoane cer clementa pentru un tânar sofer de camion condamnat la 110 ani de închisoare dupa ce a ucis în mod accidental patru persoane în statul Colorado dupa ce frânele vehiculului pe care îș conducea au cedat la o coborâre, relateaza…

- Un tanar camionagiu iși va petrece restul vieții in inchisoare, dupa ce un tribunal din Statele Unite l-a condmanat la 110 de ani consecutivi de pedeapsa. In varsta de 25 de ani, barbatul a fost gasit vinovat de accindetul de pe autostrada Interstate 70, din Statele Unite, care a avut loc in 2019 și…

- Guvernul a prelungit cu inca 30 de zile starea de alerta si a aprobat o serie de masuri de relaxare a restrictiilor. Ministrul sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat, dupa o sedinta de peste 3 ore a Executivului, ca impreuna cu autoritatile locale va fi derulata in perioada sarbatorilor de iarna o…

- Un barbat care a ramas ratacit mai mult de o zi dupa ce a plecat in drumeții pe muntele Elbert, cel mai inalt din Colorado, a ignorat toate apelurile telefonice de la echipele de salvare care l-au cautat mai bine de 30 de ore. Barbatul le-a spus autoritaților ca nu știa ca e cautat și ca nu a raspuns,…

- Ramașițele lui Robin Pelkey, 19 ani la momentul in care a fost ucisa de criminalul in serie american Robert Christian Hansen, supranumit „Coșmarul zburator” sau „Macelarul din Alaska”, au fost identificate vineri, 22 octombrie, dupa 37 de ani, a notat postul CBS . Tanara este una dintre cele 17 victime…

- Identitatea notoriului criminal în serie francez cunoscut publicului larg drept „Le Grêlé” a fost confirmata dupa testarea unei mostre de ADN prelevata la scurt timp dupa moartea acestuia, anunța IFL Science.O serie de crime și violuri au zguduit capitala franceza…