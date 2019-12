Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost inculpat duminica, fiindu-i aduse cinci capete de acuzare pentru tentativa de omucidere dupa atacul cu arma alba de sambata seara, in a saptea noapte de Hanuka, produs in locuinta unui rabin din Monsey, in apropiere de New York, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Grafton Thomas,…

- Presedintele Donald Trump a facut apel duminica la "eradicarea flagelului antisemitismului" dupa atacul de sambata seara din casa unui rabin din Monsey, in apropiere de New York, soldat cu cinci raniti, transmite AFP. "Atacul antisemit din Monsey, New York, in cea de-a saptea noapte de…

- Prim-ministrul in exercitiu al Israelului, Benjamin Netanyahu, a oferit altor tari ajutor in combaterea antisemitismului dupa un atac cu arma alba in casa unui rabin intr-o zona locuita in principal de evrei din statul american New York, informeaza duminica DPA potrivit Agerpres. Netanyahu a condamnat…

- Mai multe persoane au fost ranite sambata seara intr-un atac cu arma alba in casa unui rabin in apropiere de New York, a anuntat o asociatie evreiasca din Statele Unite, citata duminica de France Presse.

- Michael Kelly, seful politiei din acest oras cu 270.000 de locuitori, a confirmat ca un politist si trei civili au fost ucisi, precum si cei doi suspecti banuiti ca au declansat atacul armat la orele pranzului, intr-un cimitir din oras. Alti doi politisti au fost raniti, a precizat el intr-o…

- Un accident produs luni dimineața, la Cornești, județul Cluj, s-a soldat cu decesul a doua persoane, un barbat și o femeie insarcinata. Potrivit IPJ Cluj, un barbat de 47 de ani, din Aiud județul Alba, a condus un ansamblu cap tractor+semiremorca și a patruns pe sensul opus, unde a intrat in coliziune…

- Polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au facut o percheziție la domiciliul unui barbat din județul Argeș, care era banuit ca furase un telefon mobil dintr-o parcare de pe A1. Au gasit bunul sustras, dar și alte telefoane. Potrivit IPJ Alba, este vorba despre un barbat de 43 de ani, din Maracineni,…