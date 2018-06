Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel catre comunitatea internationala sa isi arate sustinerea fata de acordul dintre Coreea de Nord si SUA privind dezarmarea nucleara, scrie Reuters citat de News.ro . „Implementarea acordurilor de astazi si a celor anterioare, in concordanta cu…

- Magistratii instantei supreme sunt asteptati sa pronunte joi, dupa patru amanari, decizia in dosarul "Turceni - Rovinari", in care sunt judecati pentru fapte de coruptie, in legatura cu incheierea unor contracte de consultanta, fostul premier Victor Ponta, fostul senator PSD Dan Sova si Laurentiu…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari vineri ca i-ar placea "tare mult" sa stea de vorba cu Robert Mueller, procurorul special care se ocupa de ancheta privind presupusa ingerinta rusa in alegerile din 2016, dar avocatii sai l-au sfatuit sa nu faca acest lucru, relateaza AFP si Reuters."Mi-ar…

- Procurorul special Robert Mueller are cel putin patru duzini de intrebari pe care vrea sa i le adreseze presedintelui Donald Trump in ancheta sa cu privire la o eventuala complicitate intre echipa de campanie a miliardarului si Moscova, dezvaluie The New York Times (NYT), scrie Reuters.Mueller…

- Parintii studentului american Otto Warmbier, mort in 2017, la varsta de 22 de ani, dupa ce a fost repatriat in stare grava, au intentat joi un proces Coreei de Nord, unde acesta a fost inchis din 2016, informeaza Reuters. Procesul pe baza acuzatiilor de tortura si omucidere a fost intentat…

- Partidul Democrat din Statele Unite a intentat un proces impotriva Rusiei, echipei de campanie electorala a presedintelui Donald Trump si site-ului WikiLeaks, denuntand o presupusa conspiratie pentru perturbarea scrutinului prezidential desfasurat in SUA in 2016, relateaza agentia Reuters.…

- Procurorul american Robert Mueller a fost autorizat in mod explicit sa ancheteze acuzatiile in sensul ca fostul sef de campanie electorala al lui Donald Trump, Paul Manafort, ar fi complotat cu Rusia pentru a incerca sa influenteze alegerile prezidentiale din 2016, releva un document al justitiei…