- Conflictul dintre israelieni si gruparile integriste din Fasia Gaza continua cu intensitate. Hamas si Jihadul Islamic trag salve de rachete asupra oraselor israeliene. In replica, aviatia israeliana bombardeaza Gaza.

- Conflictul israeliano-palestinian a intrat in a cincea zi de ostilitați. Armata israeliana a trimis trupe terestre, inclusiv tancuri, la granița cu Fașia Gaza, dar a anunțat ca deocamdata, militarii nu au intrat in teritoriul palestinian.

- Bilantul bombardamentelor israeliene asupra Fasiei Gaza a ajuns la 87 de morti si 530 de raniti, iar, conform unor surse, armata israeliana pregateste o operatiune terestra in teritoriul palestinian aflat sub controlul organizatiei islamiste Hamas. Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza a anuntat…

- Consiliul de Securitate al ONU a organizat miercuri o noua întâlnire de urgenta cu usile închise pe subiectul fierbinte al violentelor israeliano-palestiniene, în care Statele Unite, la fel ca luni, s-au opus adoptarii unei declaratii comune, considerate a fi "contraproductive",…

- Conflictul dintre Israel și islamistii din Fașia Gaza continua cu noi atacuri. O ploaie de rachete lansate de miscarea Hamas a ajuns marți seara deasupra metropolei israeliane Tel Aviv, dupa alte salve lansate luni. Israelienii au ripostat, iar numarul victimelor este in creștere de ambele parți. Aceasta…

- Miscarea islamista Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, a anuntat miercuri ca lanseaza peste 200 de rachete spre teritoriul israelian ca raspuns la atacurile israeliene asupra unei cladiri din centrul enclavei palestiniene, informeaza AFP. Aripa armata a Hamas a indicat intr-o declaratie ca "lanseaza…

- Doua femei israeliene au fost ucise marți în orașul Așkelon, din sud, de rachetele lansate de militanții palestinieni din Fâșia Gaza, relateaza AFP."Doua femei au murit. Una avea 65 de ani, cealalta 40 de ani. Înca nu ne putem anunța identitatea", a declarat pentru AFP…

- Statele Unite au lansat vineri un apel la ''dezescaladarea'' tensiunilor in Ierusalim si la ''evitarea'' evacuarii familiilor palestiniene in beneficiul colonistilor israelieni, relateaza AFP. "Suntem profund ingrijorati de cresterea tensiunilor in Ierusalim", a declarat…