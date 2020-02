Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al apararii Mark Esper a calificat marti drept "nefericita" decizia Filipinelor de a anula o intelegere bilaterala intre armatele celor doua tari, Acordul privind Fortele Straine, vechi de peste doua decenii, informeaza agentia Xinhua, citata de Agerpres. "Tocmai am primit notificarea…

- Forte ale armatei afgane si luptatori talibani au purtat lupte în regiunea din centrul tarii unde luni s-a prabusit un avion militar american, transmite Reuters, citând surse oficiale. Forte ale guvernului încearca sa ajunga la epava avionului, aflata într-o zona controlata de…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si seful Pentagonului, Mark Esper, au ajuns la Casa Alba dupa atacul cu rachete iraniene impotriva unor baze militare din Irak, unde stationau trupe americane, anunta miercuri Reuters."Mai mult de zece rachete" au fost trase de Iran impotriva bazelor…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si seful Pentagonului, Mark Esper, au ajuns la Casa Alba dupa atacul cu rachete iraniene impotriva unor baze militare din Irak, unde stationau trupe americane, anunta miercuri Reuters.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mirza)

- Statele Unite ale Americii nu vor o escaladare militara a tensiunilor cu Iranul, dar sunt pregatite sa termine un razboi daca acesta ar incepe, a declarat marti ministrul apararii american Mark Esper, citat de Reuters. "Noi nu cautam sa incepem un razboi cu Iranul, dar suntem pregatiti sa incheiem unul.…

- Statele Unite vor trimite inca aproximativ 3000-3500 de militari in Orientul Mijlociu, ca urmare a amenintarilor sporite la adresa trupelor americane din zona in urma uciderii generalului iranian Qassem Soleimani, au declarat vineri oficiali de la Washington, in timp ce secretarul american al apararii,…

- Statele Unite vor trimite inca aproximativ 3.000-3.500 de militari in Orientul Mijlociu, ca urmare a amenintarilor sporite la adresa trupelor americane din zona in urma uciderii generalului iranian Qassem Soleimani, au declarat vineri oficiali de la Washington, in timp ce secretarul american al apararii,…

- Amazon.com a anuntat joi ca a contestat atribuirea de catre Pentagon a unui contract de cloud computing de pana la 10 miliarde de dolari grupului Microsoft, exprimandu-si ingrijorarea ca politica a impiedicat desfasurarea corecta a licitatiei. Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a respins vineri…