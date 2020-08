SUA şi Polonia au semnat acordul ce consolidează prezenţa militară americană; Varşovia explică clauza de extrateritorialitate şi contribuţia sa financiară SUA si Polonia au semnat sambata la Varsovia un acord de cooperare militara care va permite cresterea numarului soldatilor americani in Polonia, in cadrul planului Pentagonului de redistribuire a trupelor in Europa dupa retragerea a circa 12.000 de militari din Germania, in timp ce guvernul polonez a combatut criticile referitoare la clauza de extrateritorialitate din acest acord si a justificat decizia sa de a contribui financiar pentru sustinerea consolidarii prezentei militare americane.



