Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea Elizabeth Warren si-a anuntat miercuri sustinerea lui Joe Biden, inca o sustinere a fostului vicepresedinte american, sigur de investirea sa de catre Partidul Democrat in alegerile prezidentiale din noiembrie, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”In aceasta perioada de criza, este…

- Ex-presedintele american Barack Obama si-a anuntat marti sprjinul fata de fostul sau vicepresedinte Joe Biden in campania pentru alegerile din noiembrie pentru Casa Alba, intr-un efort de a uni Partidul Democrat in spatele prezumtivului sau candidat impotriva republicanului Donald Trump, transmit…

- Fostul președintele al Statelor Unite, Barack Obama, și-a anunțat susținerea pentru fostul sau vicepreședinte, Joe Biden, in alegerile prezidențiale care vor avea loc in 2020. Biden, care a devenit nominalizatul prezumtiv al democraților dupa ieșirea din cursa a senatorului Bernie Sanders, se va confrunta…

- "OMS chiar a dat-o in bara. Dintr-un anumit motiv; o organizatie finantata in mare parte de SUA a fost totusi foarte mult de partea Chinei. Vom analiza asta mai bine. Din fericire, am respins din timp sfatul lor de a pastra deschise frontierele cu China. De ce ne-au facut o astfel de recomandare…

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a anuntat marti ca autoritatile federale vor emite recomandari in urmatoarele 24 de ore vizand oprirea raspandirii coronavirusului in cele patru state cel mai puternic afectate de epidemie, relateaza Reuters. ''In urmatoarele 24 de ore, vom lucra…

- Competitia pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la alegerile prezidentiale din toamna acestui an din SUA a ramas practic o cursa in doi dupa Super Martea electorala, Joe Biden si Bernie Sanders obtinand sprijin de la categorii divergente din electoratul american, noteaza Reuters si…

- Presedintele american Donald Trump va propune, în proiectul de buget pe anul fiscal 2021, reduceri de zeci de miliarde de dolari în asistenta externa furnizata de SUA, simultan cu o majorare a fondurilor care vizeaza contracararea amenintarilor economice venite din partea Chinei si Rusiei,…

- Presedintele american Donald Trump este auzit ordonand inlaturarea din post a ambasadoarei SUA in Ucraina, Marie Yovanovitch, intr-o inregistrare video obtinuta sambata de agentia Reuters, citata de Agerpres.Inregistrarea, pusa la dispozitia Reuters de un avocat al lui Lev Parnas, fost asociat al avocatului…