- Temperaturile inregistrate in Death Valley (Valea Mortii) din Statele Unite au urcat vertiginos, duminica, pana la 54,4 grade Celsius (130 de grade Fahrenheit), posibil cea mai ridicata valoare inregistrata pe Pamant dupa anul 1913, scrie Agerpres.

- Atenție mare la meteo, dupa ce ANM a dat ultimele detalii legate de ceea ce ar trebui sa se intample astazi. Vremea va fi in continuare instabila, nu vor depași 27 de grade Celsius, potrivit prognozei meteo emisa de Administrația Naționala de Meteorologie. COD GALBEN O avertizare Cod galben de ploi,…

- Marți, 16 iunie 2020, instabilitatea atmosferica va fi in continuare accentuata, in cea mai mare parte a Romaniei.Vor fi perioade cu innorari, averse torentiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si, izolat, vijelii si grindina.In intervale scurte de timp sau prin acumulare,…

- Meteorologii anunta ca vineri vremea va continua sa fie instabila, cu ploi in aproape toate regiunile tarii. De altfel, Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, o atentionare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabila in intreaga tara, inclusiv in Bucuresti, pana sambata…

- Meteorologii anunta ca joi vremea va fi in general instabila, cu ploi in aproape toata tara. In Capitala, sunt asteptate ploi torentiale, iar temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 24 de grade Celsius. Joi, 11 iunie 2020, vremea va fi instabila și se vor semnala averse, frecvente descarcari…

- Meteorologii anunta ca vremea se incalzeste in majoritatea zonelor din Romania, iar temperaturile maxime se vor incadra intre 24 si 32 de grade Celsius.Specialistii Administratiei Nationale de Meteorologie precizeaza ca vremea va deveni calda pentru aceasta data, local calduroasa dupa-amiaza in Campia…