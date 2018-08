Imaginea zilei in lume – 23 august

Imaginea zilei in lume: O mireasa si un mire fac fotografii pe Podul Millenium, cu Catedrala Sfantul Paul in spate, in Londra, Marea Britanie, 22 august 2018. Foto: (c) Phil Noble / REUTERS via AGERPRES