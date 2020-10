Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, bolnav de coronavirus, se simte foarte bine si nu mai are deloc simptome, a anuntat miercuri dupa-amiaza Sean Conley, medicul Casei Albe, anunța MEDIAFAX."Presedintele mi-a spus ca se simte foarte bine. Examinarea fizica si semnele vitale, inclusiv saturatia…

- Președintele american Donald Trump, testat pozitiv pentru Covid-19 în urma cu o saptamâna, nu a avut simptome timp de 24 de ore și nici febra timp de 4 zile, a spus medicul sau miercuri, potrivit AFP. Scurt raport al doctorului Sean Conley începe cu o fraza neobișnuita: „Președintele…

- "A avut o prima noapte odihnitoare acasa, iar astazi nu prezinta niciun simptom", a declarat dr. Sean Conley, potrivit unui comunicat. "Starea lui generala este foarte buna", a adaugat sursa citata.

- Presedintele SUA, Donald Trump, nu mai prezinta simptome ale bolii COVID -19 la o zi de la revenirea sa la Casa Alba, dupa trei zile de spitalizare, a anuntat marti medicul sau, relateaza AFP. "A avut o prima noapte odihnitoare acasa, iar astazi nu prezinta niciun simptom", a declarat…

- Medicul presedintelui Donald Trump, Sean Conley, a informat in noaptea de sambata ca liderul american a facut progrese substantiale in recuperarea dupa infectarea cu noul coronavirus, continua sa nu aiba febra si nu are nevoie de oxigen suplimentar. Duminica, echipa de doctori va continua supravegherea…

- Președintele american Donald Trump, diagnosticat cu Covid-19, nu primește în acest moment oxigen suplimentar și nu mai are febra de 24 de ore, a informat sâmbata medicul Casei Albe, Sean Conley, dând asigurari ca liderul SUA „se simte foarte bine”, relateaza AFP.Nivelul…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, confirmat cu Covid-19, a fost transportat cu un elicopter la Centrul Medical Militar National Walter Reed pentru teste suplimentare. Trump a transmis un mesaj pe Twitter, in care a dat asigurari ca se simte bine. Presedintele SUA, Donald Trump,…

- Intr-un comunicat emis in jurul aceleiasi ore, medicul presedintelui, Sean Conley, a declarat ca a primit confirmarea testelor pozitive joi seara. "Presedintele si prima Prima Doamna se simt amandoi bine in acest moment si intentioneaza sa ramana in Casa Alba pe perioada convalescentei", a…