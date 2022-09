Stiri pe aceeasi tema

- O baza militara din Siria in care sunt stationati militari americani si insurgenti sustinuti de Statele Unite a fost vizata, luni, de un atac cu drone, dar nu s-au inregistrat victime, informeaza agentia Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Navele de razboi chineze și taiwaneze s-au jucat duminica pe mare „de-a șoarecele și pisica”, cu cateva ore inainte de sfarșitul programat al celor patru zile de exerciții militare chineze fara precedent, lansate ca reacție la o vizita in Taiwan a președintelui Camerei Reprezentanților din SUA. Vizita…

- Un nou atac armat in SUA. Trei persoane au murit și alte trei au fost ranite, dupa ce un individ inarmat a deschis focul intr-un centru comercial. Tragicul incident a avut loc duminica, 17 iulie, intr-un centru comercial din Indiana, Statele Unite. Bilanț tragic: 3 morți și 3 raniți „Am asistat la un…

- Conducerea Rusiei nu are curajul sa-si recunoasca infrangerea si sa-si retraga trupele de pe teritoriul Ucrainei. Este opinia presedintelui Zelenski, dupa o zi in care armamentul modern, livrat Ucrainei de Occident, a dat lovituri grele fortelor invadatoare. Dar, la randul sau, armata rusa continua…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite in urma unui incident armat produs intr-o suburbie a orasului Chicago in timpul unei parade organizate de Ziua Nationala a Statelor Unite. Incidentul armat a avut loc in zona Highland Park, la periferia nordica a orasului Chicago. Politia…

- Cea mai mare tragedie legata de transportul de migranți ilegali din Statele Unite a avut loc luni, in Texas, unde 51 de oameni au fost gasiți morți intr-un camion, iar alți doi s-au stins la spital. Șoferul camionului s-a ascuns cand și-a dat seama de nenorocire și a abandonat TIR-ul, scrie BBC.Cei…

- Germania este pe cale sa puna bazele celei mai mari armate conventionale din Europa in cadrul NATO, a declarat marti cancelarul german Olaf Scholz, dupa investitii masive decise in urma invaziei ruse in Ucraina, relateaza AFP. In prezent, alaturi de Statele Unite, Germania furnizeaza „cu siguranta cea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, in discursul sau de duminica seara, ca generalii rusi ii vad pe soldatii lor ca fiind "carne de tun" si ca Rusia ar putea depasi in aceasta luna pragul de 40.000 de soldati morti in razboiul din Ucraina. "Scopul tactic al ocupantilor nu s-a schimbat.…