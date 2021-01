Stiri pe aceeasi tema

- Armata iraniana va organiza, marti, un exercitiu aerian de amploare, cu drone militare, in contextul tensiunilor cu Statele Unite si Israelul, anunta agentia de presa oficiala IRNA, citata de site-ul...

- Departamentul de Stat american a aprobat vanzarea potentiala a 3.000 de bombe inteligente catre Arabia Saudita, contract care se ridica la 290 de milioane de dolari, a anuntat marti Pentagonul, transmite Reuters. Decizia survine in ultimele zile ale mandatului presedintelui Donald Trump. Presedintele…

- Iranul va riposta "puternic si masiv" la orice atac al Israelului, avertizeaza Administratia de la Teheran, in contextul in care un submarin militar israelian se indreapta spre Golful Persic. "Israelul trebuie sa stie ca reactia noastra la agresiunile asupra securitatii nationale va fi puternica…

- Presedintele in exercitiu al Statelor Unite, Donald Trump, a ordonat retragerea "majoritatii" trupelor americane din Somalia "pana la inceputul anului 2021", adica inainte de incheierea mandatului sau, a anuntat vineri Pentagonul, noteaza AFP. "O partea a fortelor vor putea fi redesfasurate…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, ameninta sambata cu razbunarea asasinarii lui Mohsen Fakhrizadeh, un om de stinta de rang inalt din cadrul programului nuclear, si indeamna la continuarea activitatii nucleare a acestuia, relateaza The Associated Press.

- ​Iranul a anuntat ca exista ''indicii serioase privind responsabilitatea Israelului'' în asasinarea unui important om de stiinta iranian în domeniul nuclear si îsi rezerva dreptul de a se apara, se arata într-o scrisoare trimisa vineri secretarului general al…

- Presa iraniana a anunțat vineri ca doctorul Mohsen Fakhrizadeh, expert in domeniul nuclear și ofițer al Gardienilor Revoluției, a fost ucis in urma unui atac care a avut loc in apropiere de capitala țarii, scriu publicațiile israeliene Times of Israel și Jerusalem Post. Mohsen Fakhrizadeh, un inalt…

- Ministrul apararii lituanian Raimundas Karoblis a fost testat pozitiv la COVID-19 si Anthony Tata, unul dintre mai multi inalti oficiali ai apararii Statelor Unite care s-a intalnit cu el saptamana trecuta la Pentagon a fost de asemenea testat pozitiv joi, a anuntat Pentagonul, citat vineri de Reuters,…