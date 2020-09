Stiri pe aceeasi tema

- O judecatoare din California a suspendat temporar decizia administratiei americane care ar fi impiedicat incepand de duminica functionarea normala in SUA a aplicatiei WeChat a gigantului chinez Tencent, informeaza agentiile internationale de presa preluate de agerpres. Dupa ce un grup de utilizatori…

- TikTok si compania ByteDance Ltd., care detine aplicatia, au cerut unei curti de justitie americane sa blocheze decizia administratiei Trump de a interzice aplicatia chineza, informeaza Bloomberg, citat de news.ro. Plangerea la adresa ordinului executiv emis de presedintele Donald Trump a fost depusa…

- Plangerea la adresa ordinului executiv emis de presedintele Donald Trump a fost depusa vineri noapte la o curte federala de justitie din Washington. In documente se arata ca Trump si-a depasit autoritatea cand a interzis aplicatia si ca a facut asta din motive politice si nu ca sa opreasca „o amenintare…

- TikTok si compania ByteDance Ltd., care detine aplicatia, au cerut unei curti de justitii americane sa blocheze decizia administratiei Trump de a interzice aplicatia chineza, informeaza Bloomberg.

- Statele Unite au țintit unele dintre cele mai mari companii tehc din China, de la Huawei și TikTok, la ByteDance și WeChat-ul Tencent. Alibaba, unul dintre cele mai mari conglomerate de retail și internet din lume, ar putea fi urmatoarea ținta. Acțiunile impotriva companiilor chineze au devenit din…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin executiv de interzicere a tranzactiilor cu compania-mama TikTok, ByteDance. Ordinul executiv spune ca SUA „trebuie sa intreprinda actiuni agresive impotriva proprietarilor TikTok pentru a ne proteja securitatea nationala”. Conform ordinului, peste 45…

- Trump vrea o parte din suma pe care Microsoft ar urma sa o plateasca pentru preluarea TikTok din SUA și amenința cu inchiderea platformei, in lipsa unei vanzari Presedintele american Donald Trump a declarat ca guvernul american ar trebui sa primeasca o ”parte substantiala” din pretul de…

- Oamenii petrec mai mult timp pe TikTok in Statele Unite ale Americii decat pe Instagram. Un raport al firmei de servicii financiare Cowen ilustreaza ascensiunea ”meteorica” a aplicației, relateaza Business Insider.In al doileatrimestru al acestui an, oamenii care folosesc TikTok au petrecut in medie…