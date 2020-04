Stiri pe aceeasi tema

- India a început sa foloseasca datele de pe telefonul mobil pentru a urmari și aduce în instanța persoanele care încalca ordinele de izolare la domiciliu, dupa ce mulți cetațeni nu au respectat restricțiile, scrie Financial Times. Zeci de mii de indieni suspectați de expunere la coronavirus…

- Omenirea este greu încercata în aceasta perioada de pandemia de coronavirus, iar Narendra Modi (premierul țarii) le transmite indienilor sfaturi în legatura cu modalitați de combatere a stresului din timpul carantinei. În încercarea de a-i încuraja pe indieni…

- O adunare religioasa organizata intre 13 si 15 martie la o moschee din New Delhi care are legatura cu sapte decese de COVID-19 ar putea fi sursa multor altor cazuri de infectare cu noul coronavirus, au indicat marti oficiali indieni, transmite marti dpa potrivit Agerpres. Temerile legate de faptul…

- Bilanțul morților în urma confruntarilor violente din Delhi a ajuns la 24, relateaza The Guardian, potrivit Mediafax.Violențele dintre grupurile musulmane și cele hinduse au început duminica și au continuat pentru a patra zi la rând. Peste 200 de oameni au fost internați…

- "Sapte persoane, intre care si un politist sef din cadrul politiei din New Delhi, au murit", a spus Anil Mittal, ofiter in politia din capitala indiana, adaugand ca circa 150 de persoane au fost ranite in violentele de luni, potrivit Digi24. Politia a folosit gaze lacrimogene si grenade de…

- Presedintele american Donald Trump a sosit luni dimineata - pentru o vizita de doua zile - in India, unde i-a fost organizata o primire grandioasa, cu o festivitate la uriasul stadion de cricket din Ahmedabad, fiind intampinat la sosire de premierul Narendra Modi, dupa care va face o incursiune la…

- Presedintele american a plecat duminica din SUA pentru o vizita de doua zile in India, unde se asteapta sa fie intampinat de "milioane" de persoane, relateaza AFP. "Sunt nerabdator sa fiu alaturi de poporul Indiei", a spus miliardarul american pe peluza Casei Albe inainte de a pleca in prima sa vizita…

- Administrația președintelui Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat vineri ca a adaugat șase noi state pe lista țarilor vizate de restricții de calatorie în SUA, decizie despre care criticii susțin ca reprezinta o încercare a lui Trump de a bloca accesul musulmanilor în țara.Cele…