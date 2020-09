Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a declarat marti ca Statele Unite nu se vor alatura mecanismului pentru accesul mondial la vaccinuri impotriva COVID-19 (COVAX), mentionand legatura acestui proiect cu o Organizatie Mondiala a Sanatatii (OMS) "corupta", relateaza dpa.

- Casa Alba a declarat marti ca Statele Unite nu se vor alatura mecanismului pentru accesul mondial la vaccinuri impotriva COVID-19 (COVAX), mentionand legatura acestui proiect cu o Organizatie Mondiala a Sanatatii (OMS) "corupta", relateaza dpa. Peste 170 de tari se afla in discutii pentru…

- Casa Alba a declarat marti ca Statele Unite nu se vor alatura mecanismului pentru accesul mondial la vaccinuri impotriva COVID-19 (COVAX), mentionand legatura acestui proiect cu o Organizatie Mondiala a Sanatatii (OMS) "corupta", relateaza dpa.Citește și: VIDEO - Imagini cu accidentul ministrului…

- ​Ion Țiriac, 81 de ani, a dezbatut într-un interviu pentru colegii de la gsp.ro mai multe subiecte fierbinți ale momentului, iar omul de afaceri și-a exprimat parerea și în legatura cu vaccinul împotriva Covid-19 pe care Rusia l-a lansat deja. "Eu cred foarte mult în vaccinul…

- Donald Trump se declara increzator cu privire la faptul ca Statele Unite vor avea vaccin anticoronavirus pana la alegerile din noiembrie. Presedintele este mai optimist decat expertii in Sanatate publica de la Casa Alba.

- Institutul Johns Hopkins a inregistrat marti peste 60.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus in SUA, un nou record pe o perioada de 24 de ore, informeaza AFP citata de Agerpres . Bilantul epidemiei din Statele Unite a ajuns astfel la aproape trei milioane de cazuri. In acelasi interval, in SUA…

- Statele Unite sunt decise sa aiba disponibil un vaccin impotriva Covid-19 pana la sfarșitul anului sau la inceputul anului viitor, a declarat joi, seful administratiei SUA pentru alimente si medicamente, Stephen Hahn, potrivit CNN."FDA a autorizat testarea a patru vaccinuri separate, dezvoltatorii de…

- Tarile Uniunii Europene, care sunt nerabdatoare sa isi relanseze economiile, sunt pregatite sa nu permita accesul americanilor pe teritoriul lor, pentru ca Statele Unite nu au reusit sa tina sub control pandemia de coronavirus, a relatat marti New York Times, citand liste preliminare cu calatorii din…