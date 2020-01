Statele Unite au refuzat sa ii acorde viza ministrului iranian de externe Mohammad Javad Zarif, solicitata pentru a participa joi la o sedinta a Consiliului de Securitate al ONU, conform declaratiei sub protectia anonimatului, acordata luni Reuters, de un oficial american.



Aceste evenimente au loc pe fondul escaladarii tensiunilor dintre SUA si Iran, dupa uciderea vineri la Bagdad a influentului comandant iranian Qassem Soleimani de catre fortele americane.



In general, in conformitate cu prevederile Conventiei cu privire la privilegiile si imunitatile institutiilor ONU…