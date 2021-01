Secretarul de stat american Mike Pompeo a acuzat marti Iranul ca este ''noua baza'' a retelei jihadiste Al-Qaida, ''mai periculoasa'' decat cea din Afganistan in momentul atacurilor din 11 septembrie 2001, relateaza AFP.



Intr-un discurs rostit la Washington, cu opt zile inainte de incheierea mandatului presedintelui Donald Trump, Mike Pompeo a confirmat, de asemenea, oficial, pentru prima data, uciderea in august pe strazile din Teheran, a numarului doi al Al-Qaida Abdullah Ahmed Abdullah, alias Abu Mohammed al-Masri. New York Times relata in noiembrie…