- Statele Unite sunt "pregatite sa ghideze lumea", a afirmat presedintele ales american Joe Biden, prezentand echipa diplomatica si de securitate nationala a viitoarei sale administratii, marti, la Wilmington, scrie AFP.

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, implineste vineri 78 de ani, la fix doua luni inainte de instalarea sa la Casa Alba pentru a-i succede lui Donald Trump, consemneaza AFP. Fostul vicepresedinte al lui Barack Obama va depune juramantul la 20 ianuarie 2021, devenind cu aceasta ocazie…

- Papa Francisc l-a felicitat pe presedintele american ales Joe Biden, a anuntat joi echipa acestuia din urma, care odata învestit va deveni al doilea presedinte catolic al Statelor Unite dupa John F. Kennedy, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres."Presedintele ales Joe Biden a vorbit…

- Presedintele ales Joe Biden a declarat marti ca America "se intoarce" pe scena mondiala si s-a declarat "increzator" in capacitatea sa de a restaura "respectul" international pentru SUA, informeaza AFP. Intr-o declaratie de presa in fieful sau din Wilmington, democratul a subliniat ca a discutat cu…

- Kamala Harris, care a facut istorie devenind sambata seara prima femeie aleasa vicepreședinte al SUA, a spus in discursul susținut dupa anunțul victoriei ca fiecare fetița din America știe acum acest lucru este posibil, amintind lupta femeilor pentru dreptul de a vota și de a fi alese in funcții de…

- Candidatul democrat la functia de presedinte Joe Biden a multumit alegatorilor americani pentru ca i-au acordat o "victorie convingatoare" si s-a angajat sa "refaca sufletul Americii" si fie "un presedinte care uneste, nu care divide" in discursul pronuntat sambata seara la Wilmington, Delaware, dupa…

- Trump il critica pe Joe Biden, adversarul sau in cursa electorala pentru Casa Alba, pentru politica „moale” fata de China. Jurnalistii au descoperit ca presedintele SUA are un cont bancar deschis in aceasta tara.

- Presedintele SUA Donald Trump a ordonat desfiintarea instructajelor contra rasismului din administratia federala, despre care spune ca sunt o „propaganda de divizare si anti-americana”, a anuntat Casa Alba.Acest anunt intervine cu opt saptamâni înainte de alegerile prezidentiale…