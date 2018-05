SUA îşi întăresc apărarea antirachetă în Asia de Est înaintea summitului Trump-Kim Marina americana a desfasurat marti in Japonia distrugatorul USS Milius, una din navele sale de razboi cele mai avansate, echipata cu rachete ghidate, pentru a intari apararea antiracheta si a contracara orice fel de atac balistic potential din partea Coreei de Nord sau a oricarei alte tari in Asia de Est, relateaza Reuters.



Sosirea navei de razboi la baza navala din Yokosuka survine cu trei saptamani inainte de intalnirea istorica preconizata pentru 12 iunie, in Singapore, intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-Un.



USS Milius va 'sprijini… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

