Administratia Nationala pentru Siguranta Traficului pe Autostrazi (NHTSA) a primit 380 de rapoarte care afirma pierderea intermitenta sau completa a asistentei servodirectiei la camionete Ram 1500, modele din anii 2013-2016, inclusiv rapoarte despre trei accidente. In martie 2016, Fiat Chrysler Automotive, cunoscut acum sub numele de Stellantis, a rechemat 440 de vehicule pentru a aborda o posibila defectiune a unitatii de servodirectie electrica. NHTSA a spus ca plangerile arata ca defectiuni similare pot aparea la vehicule in afara domeniului de aplicare a retragerii. NHTSA deschide o investigatie…