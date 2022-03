Stiri pe aceeasi tema

- Presedintia SUA analizeaza in mod activ posibilitatea unei vizite a vicepresedintelui Kamala Harris in Polonia si Romania, pentru a demonstra solidaritatea cu aliatii din Europa de Est in contextul interventiei militare ruse in Ucraina, afirma surse de la Washington.

- Secretarul de stat american, Anthony Blinken, a declarat miercuri ca Statele Unite lucreaza pentru a sprijini tarile din prima linie, intre care Polonia, Republica Moldova, Romania si Slovacia, in contextul invaziei Rusiei in Ucraina, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu…

- Vicepresedinta Statelor Unite, Kamala Harris, a avertizat sambata ca fortele NATO in Europa de Est vor fi intarite si mai mult daca Rusia va ataca Ucraina, si a prevenit Moscova ca se expune unor sanctiuni economice ''severe si rapide'', transmit AFP si Reuters. ''Frontierele nationale nu ar trebui…

- Uniunea Europeana intenționeaza sa solicite celor 27 de state membre sa iși faca stocuri cu gaze naturale inainte de fiecare iarna, mai precis in luna septembrie a fiecarui an, pentru a face fața eventualelor perturbari de aprovizionare, potrivit unui document consultat de agenția Reuters . Masura discutata…

- Un nou val de infectari cu varianta Omicron de coronavirus se indreapta catre estul Europei, a declarat marti directorul regional OMS pentru Europa, Hans Kluge, cerand autoritatilor sa intensifice eforturile de vaccinare impotriva COVID-19, relateaza Reuters si AFP, informeaza Agerpres. In…

- CONFLICTUL dintre Rusia și Ucraina: Ce s-ar intampla daca rușii ar opri total livrarea de gaze naturale CONFLICTUL dintre Rusia și Ucraina: Ce s-ar intampla daca rușii ar opri total livrarea de gaze naturale Uniunea Europeana ar putea face fata unei opriri pe termen scurt a tuturor importurilor de gaze…

- Creșterea prețurilor a devenit o problema reala in intreaga lume. Putem cauta sursele inflației aproape peste tot, dar lumea acorda atenție in principal creșterii prețurilor la energie.Aceasta este o problema in economiile care nu au acces direct la resursele energetice, iar ponderea energiei…