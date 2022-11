Departamentul Justitiei din SUA intentioneaza sa il audieze pe fostul vicepresedinte Mike Pence ca martor in ancheta privind presupusele eforturi ale fostului presedinte Donald Trump de a ramane la putere dupa ce a pierdut scrutinul prezidential din 2020, informeaza cotidianul The New York Times, anunța Mediafax.

