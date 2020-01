Stiri pe aceeasi tema

- Tensionarea conflictelor geopolitice din Orientul Mijlociu ar putea provoca Iranul sa recurga la perturbarea sau chiar blocarea transporturilor internaționale de petrol prin Stramtoarea Ormuz, un punct strategic pentru tranzitul petrolului din regiunea Peninsulei Arabe, arata CNN intr-o analiza,…

- Statele Unite vor trimite inca aproximativ 3.000-3.500 de militari in Orientul Mijlociu, ca urmare a amenintarilor sporite la adresa trupelor americane din zona in urma uciderii generalului iranian Qassem Soleimani, au declarat vineri oficiali de la Washington, in timp ce secretarul american al apararii,…

- Cea mai inalta instanta de securitate din Iran a promis vineri sa razbune „la momentul si in locul potrivit” moartea generalului iranian Qassem Soleimani, ucis in urma unui atac american la Bagdad, scrie AFP.

- Consiliul Suprem pentru Securitate Nationala din Iran a avertizat, vineri seara, ca va razbuna moartea generalului Qassem Soleimani, ucis de armata americana in Bagdad, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. „America trebuie sa stie ca atacul criminal impotriva generalului Soleimani a fost cea mai…

- Israelul a inceput vineri sa ia masuri preventive pentru a se proteja de posibile represalii iraniene dupa uciderea generalului iranian Qassem Soleimani intr-un raid american in Irak, operatiune considerata de premierul israelian Benjamin Netanyahu ca fiind deplin justificata, consemneaza agentiile…

- Ghidul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, s-a angajat vineri sa "razbune" moartea influentului general iranian Qassem Soleimani, ucis mai devreme intr-un raid american la Bagdad, si a decretat trei zile de doliu national in tara sa, informeaza AFP si Reuters.

- Presedintele SUA Donald Trump a afișat, pe Twitter, imaginea drapelului american, fara alte comentarii, la scurt timp dupa anuntul mortii generalului iranian Qassem Soleimani, in noaptea de joi spre vineri in timpul unui raid asupra unui convoi pe aeroportul din Bagdad. Generalul iranian Qassem Soleimani,…

- Iranul va fi și mai hotarat in rezistența sa fața de SUA, a declarat președintele iranian Hassan Rouhani, ca reacție la asasinarea generalului Qassem Soleimani, scrie Reuters. „Martiriul lui Soleimani va face ca Iranul sa fie și mai hotarat sa reziste expansionismului Americii și sa apere valorile noastre…