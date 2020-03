Cinci membri ai Congresului american se aflau luni de bunavoie in carantina, dintre care cel putin doi republicani au avut contacte cu presedintele Donald Trump dupa ce au fost expusi la coronavirus, noteaza AFP.



Un membru al Camerei Reprezentantilor, Matt Gaetz, chiar a calatorit luni la bordul avionului prezidential Air Force One care l-a adus pe Donald Trump la Washington. Ulterior, el a anuntat ca, "in urma cu 11 zile", s/a aflat in apropierea unei persoane care intre timp a fost depistata pozitiv la coronavirus.



"Desi alesul nu prezinta niciun simptom, el a fost testat…