- Intr-un mesaj video adresat Conventiei Nationale Democrate, Andrew Cuomo, guvernatorul New Yorkului, a numit noul coronavirus drept „virus european“. Conventia Nationala Democrata a inceput ieri in Statele Unite, potrivit Agerpres. „Actualul nostru guvern federal este disfunctional si incompetent. Nu…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat "surprins" de decizia candidatului democrat Joe Biden de a o nominaliza pe senatoarea Kamala Harris pentru functia de vicepresedinte, in cazul in care va castiga alegerile de la Casa Alba.

- Fostul presedinte al SUA, Barack Obama, este hotarat sa-si exercite intreaga influenta pentru ca Donald Trump sa nu aiba decat un singur mandat la Casa Alba, comenteaza France Presse.Fostul presedinte democrat isi inmulteste initiativele pentru a dinamiza campania fostului sau vicepresedinte,…

- Candidatul democrat la Casa Alba, care se lupta sa-si relanseze campania intrerupta de pandemie, trebuie sa prezinte joi dupa-amiaza o parte din acest plan, in timpul unei vizite la o fabrica din Dunmore, Pennsylvania, un stat-cheie in care spera sa-l invinga pe Donald Trump pe 3 noiembrie. Acest program…

- Joe Biden, contracandidatul lui Donald Trump pentru pozitia de presedinte al Statelor Unite, este de parere ca mai multe state americane au adoptat legi care fac procesul de votare dificil pentru cetateni. „Acesta este omul care a spus ca toate buletinele de vot prin posta sint frauduloase, atunci cind…

- Majoritatea americanilor sunt solidari cu protestele care au loc la nivel national in SUA in legatura cu moartea in arestul politiei a unui barbat de culoare neinarmat si dezaproba reactia presedintelui Donald Trump la tulburari, releva un sondaj de opinie Reuters/Ipsos facut public marti, relateaza…

- Presedintele american, Donald Trump, a promis sa anunte pana la sfarsitul saptamanii masuri "foarte interesante" ca raspuns la controversatul proiect de lege al Chinei care incalca autonomia Hong Kongului, transmite AFP. Intrebat despre posibilitatea unor sanctiuni impotriva Beijingului, Donald Trump…