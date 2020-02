SUA au confiscat arme iraniene pe un vas în Marea Arabiei SUA au anuntat joi ca au efectuat un raid in Marea Arabiei in urma caruia au fost descoperite si confiscate numeroase arme de origine iraniana, relateaza Reuters si dpa.



Arsenalul, gasit duminica de crucisatorul Normandy al US Navy pe o ambarcatiune traditionala dhow, cuprinde circa 150 de rachete antitanc 'Dehlavieh', trei rachete sol-aer, dispozitive pentru termoviziune si materiale pentru drone, a mentionat Comandamentul central al SUA.



In urma unei operatiuni similare efectuate anul trecut, in aceeasi zona, SUA au afirmat ca au descoperit arme iraniene destinate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SUA au anuntat joi ca au efectuat un raid in Marea Arabiei in urma caruia au fost descoperite si confiscate numeroase arme de origine iraniana, relateaza Reuters si dpa potrivit Agerpres. Arsenalul, gasit duminica de crucisatorul Normandy al US Navy pe o ambarcatiune traditionala dhow, cuprinde circa…

- SUA au anuntat joi ca au efectuat un raid în Marea Arabiei în urma caruia au fost descoperite si confiscate numeroase arme de origine iraniana, relateaza Reuters si dpa, potrivit Agerpres. Arsenalul, gasit duminica de crucisatorul Normandy al US Navy pe o ambarcatiune traditionala…

- 11 militari americani au fost tratati pentru comotii dupa atacul cu rachete iraniene de pe 8 ianuarie asupra a doua baze irakiene in care erau stationate trupe americane, a anuntat joi armata americana, dupa ce initial a afirmat ca nu s-au inregistrat raniti, relateaza Reuters, titreaza Agerpres. “Desi…

- Unsprezece militari americani au fost tratati pentru comotii dupa atacul cu rachete iraniene de pe 8 ianuarie asupra a doua baze irakiene in care erau stationate trupe americane, a anuntat joi armata americana, dupa ce initial a afirmat ca nu s-au inregistrat raniti, relateaza Reuters. „Desi niciun…

- Tirurile de racheta iraniene de miercuri impotriva unor baze in Irak nu aveau obiectivul sa omoare militari americani, ci sa avarieze ”masina militara” a Statelor Unite si marcheaza inceputul unei serii de atacuri in toata regiunea, a anuntat joi un comandant de rang inalt din cadrul Gardienilor Revolutiei,…

- Comandamentul militar irakian a anuntat miercuri ca 22 de rachete iraniene au cazut asupra a doua baze militare de pe teritoriul Irakului "fara a face victime printre fortele irakiene", dupa o riposta a Iranului...

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a discutat la telefon cu premierul guvernului regional kurd, Masrour Barzani, despre atacul cu rachete iranian, a anuntat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Morgan Ortagus, informeaza dpa si Reuters. Pompeo l-a pus la curent pe Barzani…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a discutat la telefon cu premierul guvernului regional kurd, Masrour Barzani, despre atacul cu rachete iranian, a anuntat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Morgan Ortagus, informeaza dpa si Reuters, scrie agerpres.ro. Pompeo l-a pus la curent…