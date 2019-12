Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) si Berlinul au criticat sanctiunile americane impuse gazoductului Nord Stream 2, aflat in centrul unei batalii economice si geopolitice intre Washington si Bruxelles, relateaza AFP, potrivit news.ro.Aceste sanctiuni au fost impuse in timp ce Statele Unite si unele tari…

- La dejunul de lucru, presedintele Iohannis a stat alaturi de secretarul general al NATO si de presedintele SUA Donald Trump. De asemenea, la fotografia de grup, Iohannis a stat in stanga liderului de la Casa Alba. Conform The Associated Press, miliardarul republican a gazduit aceasta…

- NATO nu considera Rusia un inamic, dar va replica in cazul in care aceasta ataca Polonia si tarile baltice - Estonia, Letonia si Lutuania -, a avertizat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice Jens Stoltenberg intr-un interviu acordat cotidianlui polonez Rzeczypospolita, relateaza AFP,…

- Turcia a respins un plan de aparare al NATO pentru Polonia si tarile baltice in urma refuzului Aliantei de a recunoaste militiile kurde YPG ca fiind o amenintare la adresa statului turc, scrie joi publicatia Hurriyet, citata de agentia EFE.Planul defensiv elaborat de NATO are in vedere prevenirea…

- Rusia si Siria vor trimite trupe in nord-estul Siriei pentru a-i indeparta pe membrii militiilor kurde YPG și armele acestora de la granița cu Turcia, in cadrul unui acord convenit marți, pe care Moscova și Ankara il considera un triumf, potrivit Reuters, scrie Mediafax.La cateva ore dupa…

- Zeci de tancuri Abrams si blindate Bradley au ajuns pe calea ferata la terenul de antrenament din Pabrade, in apropierea capitala Vilnius, scrie Agerpres. Ministrul lituanian al Apararii, Raimundas Karoblis, a declarat ca desfasurarea a aproximativ 500 de soldati americani care vor ramane…

- Turcia afirma ca a informat Statele Unite ale Americii, Rusia si aliatii sai europeni in legatura cu operatiunea pe care o planifica in Siria miercuri la ora 14.00 (11.00 GMT), transmite dpa. Ministerul turc al Apararii a precizat ca au fost informate de asemenea Germania, Marea Britanie,…