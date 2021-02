Stiri pe aceeasi tema

- Senatul SUA a votat sambata in favoarea convocarii martorilor in al doilea proces de impeachment lansat impotriva fostului presedinte american Donald Trump, transmit Reuters si dpa. Acest proces de impeachment a intrat sambata in a cincea zi. Camera Reprezentantilor a Congresului…

- Senatorii au chestionat vineri echipa de aparare a lui Donald Trump si membrii acuzarii, in a patra zi a procesului de destituire a fostului presedinte pentru acuzatia de incitare la insurectie, transmite dpa. Avocatii fostului presedinte au incheiat vineri prezentarea apararii, denuntand un proces…

- Dupa doua zile de expunere implacabila a faptelor, presarata cu imagini socante, procurorii democrati i-au indemnat joi pe senatori sa-l condamne pe Donald Trump pentru "incitare la insurectie" in cursul asaltului asupra Capitoliului american, afirmand ca sunt convinsi ca va recidiva daca revine la…

- Senatul Statelor Unite a incheiat marti prima zi a procesului de destituire a fostului presedinte Donald Trump la sfarsitul unei sedinte cu argumente emotionale din partea democratilor in favoarea continuarii procesului si a condamnarii fostului lider de la Casa Alba, informeaza miercuri dpa. Senatorii…

- Senatorii americani au votat marti cu 56 de voturi pentru si 44 impotriva pentru a continua procesul de destituire a fostului presedinte Donald Trump, transmite miercuri dpa. Sase republicani s-au alaturat democratilor pentru a afirma constitutionalitatea unui proces de punere sub acuzare a unui presedinte…

- Cu o zi inaintea inceperii procesului de impeachment al fostului presedinte Donald Trump sub acuzatia ca a incitat asaltul asupra Capitoliului de luna trecuta, avocatii sai au negat luni ca miliardarul republican a incurajat violenta si au pus la indoiala constitutionalitatea procedurii acum ca acesta…

- Democratii au publicat memorandumul de acuzare al fostului presedinte american, ale carui actiuni, incepand de la acuzatiile de frauda electorala si pana la chemarea la mitingul de la Washington, incitarea insurectiei si apoi neindeplinirea functiei prezidentiale in cursul asaltului asupra Capitoliului,…