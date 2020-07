Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile anunța, duminica, 23 de decese și 291 de cazuri noi de coronavirus in Romania, in ultimele 24 de ore.Potrivit GCS, pana duminica, in Romania, au fost confirmate 26.313 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 18.814 au…

- Posibil focar de infecție cu coronavirus la Unitatea Medico Sociala din Ocna Mureș dupa ce ieri au fost confirmate primele doua cazuri: doua asistente medicale. In urma acestei situații s-a trecut la testarea posibilelor contacte (rude ale femeilor infectate, personalul medical de la UMS și varstnicii…

- In Italia, numarul decesele din cauza noului tip de coronavirus continua sa scada, fiind inregistrate sub 200 in ultimele 24 de ore. Noile cazuri depistate sunt 1.083, aproape acelasi numar ca in 5 mai (1.075), cel mai mic din 10 martie, scrie news.ro.Datele noului bultin informav al protectiei…

- Insulele Feroe - o regiune autonoma a Regatului Danemarcei - nu mai au cazuri active de COVID-19, a declarat sambata guvernul acestui teritoriu, citat de DPA, potrivit Agerpres. Toate cele 187 de cazuri confirmate de infectare cu noul coronavirus s-au recuperat si nu au fost inregistrate victime…

- In contextul evoluției epidemiei de SARS-Cov-2, Avocatul Poporului arata ca autoritațile statului trebuie sa ia masuri și in direcția prevenirii și combaterii virusului rujeolic, avand in vedere gradul de contagiozitate al acestuia, conform unui comunicat transmis luni. „Avocatul Poporului, in calitate…

- In regiunea transnistreana au fost confirmate 18 cazuri noi de infectare cu COVID-19. In total, au fost raportate 153 de cazuri, dintre care 96 in Tiraspol. In acelasi timp, numarul deceselor in stanga Nistrului a ajuns la sapte.

- Institutul Robert Koch, agentia guvernului federal german responsabila cu controlul si prevenirea bolilor a dat publicitatii ultimul bilant al imbolnavirilor cu COVID-19. La nivelul intregii tari s-au consemnat 4.133 noi cazuri de infectare, ducand astfel la un numar total de 117.658 de persoane…

- Numarul deceselor provocate de Covid-19 in Spania in decurs de 24 de ore a crescut din nou, depasind 740, dupa patru zile consecutive de diminuare, scrie news.ro.Datele anuntate marti de autoritatile sanitare spaniole sunt: 140.510 cazuri de infectare,13.798 de decese. Mai mult de 43.200…