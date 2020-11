Stiri pe aceeasi tema

- Afirmatiile potrivit carora mastile reduc aportul de oxigen, provoaca "intoxicatie" cu dioxid de carbon sau slabesc sistemul imunitar au castigat teren, alimentate partial de informatiile care circula pe retelele sociale. In acelasi timp, autoritatile sanitare - inclusiv Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Masca de protectie nu reduce cantitatea necesara de oxigen, confirma un nou studiu ale carui constatari contracareaza un mit comun, conform caruia purtarea acestui accesoriu ar fi nesanatoasa, relateaza joi UPI, potrivit Agerpres.

- Maștile faciale pot deveni ineficiente, daca sunt purtate pe timp de ploaie, avertizeaza Organizația Mondiala a Sanatații. OMS spune ca masca trebuie inlocuita, daca devine umeda, deoarece nu mai este eficienta in lupta contra coronavirusului. Potrivit medicilor, maștile ar trebui inlocuite de fiecare…

- Copiii in varsta de 12 ani si peste ar trebui sa poarte masca in aceleasi conditii ca adultii pentru a lupta impotriva pandemiei de COVID-19, este recomandarea facuta de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). OMS recomanda portul mastii copiilor de 12 ani si peste in aceleasi conditii ca adultii, in…

- Copiii cu varste de 12 ani si peste ar trebui sa poarte masca la fel ca adultii, pentru a lupta impotriva pandemiei de COVID-19, recomanda Organizatia Mondiala a Sanatatii, potrivit Agerpres, care citeaza AFP. OMS are recomandari și pentru celelalte categorii de varsta.