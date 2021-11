Studiu: Reinfectarea cu coronavirus nu este la fel de severă Reinfectarile cu virusul care provoaca COVID-19 sunt rareori severe, transmit specialiștii. Șansele de a dezvolta o forma severa au fost cu 88% mai mici pentru persoanele aflate la a doua infecție, potrivit unui studiu . Cercetatorii din Qatar au comparat 1.304 de persoane cu o a doua infecție SARS-Cov-2 cu 6520 de persoane infectate cu virusul pentru prima data. De asemenea, spitalizarile la pacienții reinfectați sunt semnificativ mai mici in comparație cu pacienții infectați pentru prima oara. „Aproape toate reinfecțiile au fost ușoare, probabil datorita memoriei imune”, a spus dr. Laith Jamal… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii din Qatar au comparat 1.304 de persoane cu o a doua infecție SARS-Cov-2 cu 6520 de persoane infectate cu virusul pentru prima data.Șansele de a dezvolta o forma severa au fost cu 88% mai mici pentru persoanele aflate la a doua infecție, se arata intr-un studiu publicat in The New England…

- Doi cercetatori ai Facultații de Fizica din cadrul Universitații Babeș-Bolyai (UBB) au identificat zonele din creier cele mai active in cazul dependenților de alcool sau de alte substanțe percepute drept recompense. Este vorba dr. Ercsey-Ravasz Maria și dr. Molnar Botond care s-au alaturat unui proiect…

- CNCAV a realizat un studiu de eficienta a vaccinarii impotriva COVID-19 in randul persoanelor vaccinate din Romania, din care a rezultat ca imunizarea cu vaccin a redus de peste 5 ori riscul de infectie, de peste 10 ori riscul de spitalizare, de aproape 14 ori riscul de internare in ATI, de peste 20…

- Aproape toți pacienții spitalizați pentru Covid-19 care au facut forme grave sau au decedat prezentau o grava carența de seleniu și zinc in sange, la internare, semnaleaza un studiu publicat de ”7sur7”, realizat de un colectiv de cercetatori belgieni. In cadrul acestui studiu, efectuat la Universitatea…

- Afectiunile cardiace cauzate de COVID-19 se extind mult dincolo de stadiile initiale ale bolii, astfel ca persoanele care au avut o forma usoara risca sa se confrunte cu insuficienta cardiaca si cheaguri de sange un an mai tarziu, spun specialistii, potrivit Mediafax. Afectiunile cardiace…

- Un medicament antiviral experimental dezvoltat de Merck & Co, sub forma de pastila, ar putea reduce la jumatate riscurile de deces sau de spitalizare pentru persoanele cu cel mai mare risc de a contracta forme grave de Covid-19, potrivit datelor clinice pe care expertii le considera un potential progres…

- RO Vaccinare aminteste ca vaccinarea impotriva COVID 19 reduce riscul de transmitere a virusului.Un studiu realizat de CDC, in Statele Unite ale Americii, arata ca persoanele nevaccinate au de 17 ori mai multe sanse de a fi spitalizate cu COVID 19 decat persoanele care sunt vaccinate cu schema completa.RO…