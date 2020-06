Studiu: Razele soarelui reduc gradul de infecțiozitate al noului coronavirus Cercetatorii americani spun ca razele ultraviolete puternice ar putea altera structura noului coronavirus, in proporție de 90%, in doar 30 de minute. Explicația este ca virusul SAR-CoV-2 ar avea pe suprafața sa o pelicula protectoare care se poate deteriora atunci cand este expus la raze ultraviolete puternice. Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

