STUDIU: Peste jumătate dintre salariaţi ar demisiona dacă nu beneficiază de flexibilitate Noua din zece angajati isi doresc flexibilitate in alegerea locului de unde muncesc si a programului de lucru, iar peste jumatate dintre angajati ar lua in considerare sa plece de la actualul loc de munca dupa incheierea pandemiei, daca nu li se ofera un anumit grad de flexibilitate, arata un studiu EY. „Noua din zece angajati isi doresc flexibilitate in alegerea locului de unde muncesc si a programului de munca. Daca ar putea opta, peste jumatate (54%) dintre respondentii angajati ar alege un programul de lucru flexibil, in timp ce pentru 40% ar prima flexibilitatea in privinta locului din care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

