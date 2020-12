Stiri pe aceeasi tema

- O mica insecta care a evitat controalele stricte de biosecuritate din Australia amenința siguranța avioanelor de pe aeroportul din Brisbane, relateaza CNN, conform Mediafax. Originara din America Centrala și de Sud și Caraibe, viespea gaurii de cheie a cauzat pentru prima data probleme pe…

- O specie de viespe, care a scapat de controalele stricte de biosecuritate ale Australiei, se inmulțește și amenința siguranța avioanelor pe Aeroportul Brisbane, relateaza CNN . Aceasta specie de viespe, provenita din America Centrala și de Sud și Caraibe, a cauzat pentru prima data probleme pe aeroport…

- Uraganele Eta si Iota au lasat in urma in aceasta luna peste 200 de morti si un numar nedeterminat de disparuti, precum si pagube de milioane de dolari in America Centrala, potrivit bilanturilor oficiale, relateaza joi AFP. Eta si Iota s-au succedat la un interval de mai putin de doua saptamani, urmand…

- Iota a crescut in intensitate ajungand la nivel de uragan ''extrem de periculos'', conform Centrului National pentru Uragan (NHC) din Statele Unite si se indreapta luni spre America Centrala, devastata recent de uraganul Eta, care a provocat peste 200 de morti si disparuti, relateaza…

- Iota a crescut in intensitate ajungand la nivel de uragan "extrem de periculos", conform Centrului National pentru Uragan (NHC) din Statele Unite si se indreapta luni spre America Centrala, devastata recent de uraganul Eta, care a provocat peste 200 de morti si disparuti, relateaza luni AFP.…

- Coronavirusul afecteaza corpul uman in diverse moduri, de la pierderea gustului si mirosului la daune la nivel de organe. Acum doctorii raporteaza ca boala produsa de coronavirus poate afecta auzul. Expertii de la University College London relateaza cazul unui barbat de 45 de ani cu astm care a fost…

- Un nou studiu realizat de cercetatorii israelieni arata ca boala COVID-19 ar putea crește riscul de infertilitate masculina. Tot in urma acestor cercetari, ei au explicat de ce COVID-19 are o rata mai mare de mortalitate in randul barbaților, comparativ cu femeile și copiii.Dr.

- Noul coronavirus poate ramane activ saptamani intregi pe bancnote, sticla și alte suprafețe cu care ne intalnim in viața de zi cu zi, a constatat cel mai performant laborator de biosecuritate al Australiei.